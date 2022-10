Marcin Horała zobaczył "atak medialny" na CPK. Odpowiadamy

Ten tekst to odpowiedź na serię tweetów ministra Marcina Horały, który zarzuca WP stosowanie kłamstw i manipulacji. W piątek napisaliśmy, że zagrożeni wywłaszczeniami mieszkańcy gmin, w których będą realizowane inwestycje CPK, to m.in. elektorat głosujący na PiS. Przeciwnicy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego stworzyli mapę poparcia politycznego w regionach planowanej inwestycji. Publikując ją, liczą na to, że rządzący politycy poniechają planu wywłaszczeń, których zasady uważają za krzywdzące.