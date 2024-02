Na Śląsku protestowali przeciwko CPK. Dołączyło wsparcie z okolic Baranowa

"Nowa władza przepycha się z poprzednią, a gdzie w tym jesteśmy my?"

- Cały czas trwają dywagacje, czy to się opłaca, czy to kontynuować. Nowa władza przepycha się z poprzednią na słowa, a gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, mieszkańcy? Żyjemy w zawieszeniu już cztery lata, nie wiemy, czy to ostatni rok w naszych domach - mówi WP Grzegorz Trzepałka, mieszkaniec Palowic.