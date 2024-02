Wyburzą 550 domów przez CPK. Ludzie chcą gwarancji

- Wszystkie budynki na czerwono są do wyburzenia – wskazuje na mapce w telefonie Ewa Chmielorz, zaangażowana w protesty przeciwko budowie kolei do CPK radna Mikołowa. - To centrum miasta. Dookoła są budynki mieszkalne, bloki. Kolej powoduje wibracje, hałas, a przecież zgodnie z planem pociągi mają jeździć co osiem minut. Nie wiadomo co lepsze: wyburzenie czy życie w sąsiedztwie takiej linii.