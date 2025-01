"Musimy się przygotować". Mocne słowa Sikorskiego w Paryżu

Radosław Sikorski udał się w poniedziałek do Paryża, gdzie był gościem honorowym Narady Ambasadorów Francji. Sikorski pytany, czy Elon Musk będzie chciał wpływać m.in. na wybory prezydenckie w Polsce, odparł, że to dobre pytanie do Muska. - Zdaje się, że już próbuje to robić w Wielkiej Brytanii (...). A w Polsce wpływanie z zagranicy na polskie wybory jest nielegalne - powiedział szef MSZ.