"Atomowy" 2S4 Tulipan w płomieniach. Eksplozja pod Ługańskiem

Kolejny rosyjski moździerz 2S4 Tulipan z sukcesem zniszczony przez Ukraińców. Na nagraniu z obwodu ługańskiego, które udostępniła agencja Reutera, widać moment potężnej eksplozji i wzbijających się płomieni dymu z ostrzelanego rosyjskiego moździerza samobieżnego. Wideo opublikowała w sieci 100. Brygada Obrony Terytorialnej Ukraińskich Sił Zbrojnych. W komunikacie na Facebooku żołnierze Zełenskiego przekazali, że była to wspólna operacja z 45. Brygadą Szturmową. 2S4 Tulipan to jedna z najcięższych artylerii w arsenale armii rosyjskiej. Nazywany "atomowym" moździerzem, model z końca lat 60. to połączenie radzieckiej broni z nowoczesnymi rozwiązaniami. Został przeznaczony do niszczenia fortyfikacji. Według danych Oryxu Ukraińcy zdołali zniszczyć już Rosjanom 18 moździerzy 2S4 Tulipan.