Ataki z Libanu. W Izraelu zawyły syreny

Rakiety spadły na terytorium Izraela

Siły Obronne Izraela poinformowały we wtorek rano, że z Libanu wystrzelono trzy rakiety w kierunku północnego Izraela. Dwie z nich (wystrzelone w kierunku Górnej Galilei) przechwyciła obrona przeciwlotnicza, natomiast trzecia, wycelowana w Baram, spadła na otwarty teren. Nie odnotowano żadnych ofiar - Podaje "The Times of Israel".