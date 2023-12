"Eskalacja". Amerykański okręt wojenny zaatakowany, generał komentuje

"Potencjalnie oznacza to poważną eskalację serii ataków morskich na Bliskim Wschodzie" - wskazała agencja Associated Press. Do uderzenia na jednostki Izraela - Unity Explorer i Number Nine - przyznać mieli się jemeńscy Huti (wspierana przez Iran szyicka milicja - przyp. red.) - podał Reuters. Huti nie potwierdzili oficjalnie, że wzięli na cel statek Marynarki Wojennej USA.