Dziennikarz wyłączył mu mikrofon. "Przepraszam za ministra Budę"

Awantura w TVN24. Buda z wyłączonym mikrofonem

- Pod przykrywką mrożenia cen prądu i kopiowania w dużej części naszej ustawy dołożono skandaliczne przepisy, do których nikt się nie chce przyznać. Pani Paulina Hennig-Kloska przyciśnięta w mediach mówi, że dostała tę ustawę od pana Borysa Budki. Nie wiadomo kto zmniejsza tę odległość (wiatraków od zabudowań - red.). To jest skandal. Mnie boli to, że jeśli traktuje się wiatraki jako inwestycję celu publicznego, to jest to prosta droga do wywłaszczania nieruchomości budowanych dużo wcześniej niż ten wiatrak - mówił w programie Waldemar Buda z PiS.