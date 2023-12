Legislacyjna kompromitacja nowej koalicji. "Trzeba ich grillować"

Powszechne kontrowersje wzbudził poselski projekt ustawy, podpisany między innymi przez parlamentarzystów KO, dotyczący zamrożenia cen energii. Zawierał on m. in. zapisy w myśl których inwestorzy, budujący farmy wiatrowe, mogliby wywłaszczać ludzi i budować w pobliżu parku krajobrazowych. Oburzenia tym dokumentem nie krył w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. - Wszyscy mamy wrażenie, że to prawo zostało napisane pod zagraniczne koncerny, które chcą inwestować w tej dziedzinie. (…) To jest przekształcanie Polski w republikę bananową dla kapitału z Zachodu. My tego nie chcemy - stwierdził polityk. Zaznaczył, że powinno zostać dokładnie wyjaśnione, kto przyniósł ten projekt ustawy do Sejmu. - Tutaj trzeba ich grillować tyle, ile będzie trzeba. (…) Nie pozwolimy temu tematowi umrzeć - podsumował.

Rozwiń