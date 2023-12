To kluczowa broń. Brytyjczycy nie mają złudzeń

Po stronie rosyjskiej krytyczną i w dużej mierze skuteczną rolę odgrywa SA-15 Tor. Jest to system pocisków krótkiego zasięgu typu ziemia-powietrze. Jego maksymalny zasięg to 15 km. SA-15 jest obsługiwany przez jednostki obrony powietrznej armii rosyjskiej. Służy do ochrony pierwszej linii wojsk lądowych, wyjaśniono w codziennej aktualizacji wywiadowczej.