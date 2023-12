Prognoza pogody na 16 dni. Duże zmiany przed nami

W poniedziałek jednak nastąpi zmiana pogody. Od Skandynawii nadejdzie do nas wyż. To właśnie on będzie przyczyną poprawy pogody, która nastąpi po weekendzie. Niestety ocieplenie będzie tylko w ciągu dnia, w nocy temperatura może spadać do około -15 stopni Celsjusza, szczególnie w południowej Polsce.