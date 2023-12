Śnieżny chaos w Bawarii. Monachium odcięte od świata

Blokada Monachium wpływa na połączenia w innych lotniskach. Około 20 samolotów, które miały w sobotę (2.12.2023) lądować w Monachium, zostało przekierowanych do Frankfurtu and Menem. Były to głównie loty długodystansowe. Jak poinformował rzecznik lotniska, przepustowość portu lotniczego we Frankfurcie jest obecnie wyczerpana, dalsze przekierowania nie były już możliwe.