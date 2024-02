Ataki na burmistrzów. Spalili dom i samochody. Francuz uciekł z miasta

Burmistrzowie we Francji są celem ataków skrajnych prawicowych ugrupowań - podaje Associated Press. Jako przykład wskazano burmistrza Yannicka Moreza z Saint-Brevin-les-Pins, który podał się do dymisji z powodu ataków i zastraszania. W zeszłym roku podpalano dom polityka. Doszczętnie spłonęły dwa należące do niego samochody.