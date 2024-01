Atak tuż przed orędziem. Łukaszence musiała zrzednąć mina

Kiedy Łukaszenka zapewniał obywateli o poprawiającej się sytuacji ekonomicznej, do sieci trafiło nagranie jego największej opozycyjnej rywalki Swiatłany Cichanouskiej. Jego jednak Białorusini nie zobaczyli, ponieważ władze zablokowały dostęp do serwisu YouTube. Jak twierdzą cyberaktywiści, w niektórych częściach kraju dostęp do internetu został całkowicie odcięty.