Łukaszenka grozi Ukrainie. "Nastąpi całkowity upadek"

Wojsko naciska na Zełenskiego?

Według Łukaszenki wojsko wywiera coraz większą presję na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Teraz to już kwestia polityczna. Wojsko wywiera presję. Jak zawsze mówiłem, wojsko widzi, co jest się dzieje. Presja jest już bardzo silna, a Zełenski zaczyna to rozumieć - zapewniał prezydent Białorusi.