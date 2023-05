Atak nożownika w domu dziecka. "Wszyscy się bali, pozamykali na klucz"

- Obudziłem się w nocy. Słyszałem syreny policji, straży i pogotowia. Pełno tego było. Chciałem wyjść i zobaczyć, co się stało. Dowiedziałem się, że doszło do takiej tragedii na ulicy. Wszyscy się bardzo bali. Pozamykaliśmy się w domu na klucz, bo nie wiedzieliśmy, czy oni go już złapali, czy nic nam nie grozi. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. W pierwszej chwili pomyśleliśmy, że to był zwykły wypadek drogowy, ale okazało się, że to taka tragedia - wskazuje Mariusz, który mieszka w pobliżu miejsca zdarzenia.