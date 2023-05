Atak nożownika w domu dziecka. Już wiadomo, jakie zarzuty usłyszy 19-latek

Do tragedii doszło w środę po godz. 23 w domu dziecka w Tomisławicach. Policjanci otrzymali informację, że wychowankowie są atakowani przez młodego mężczyznę. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 19-latka do pokoju - przez otwarte okno - wpuściła 16-letnia ofiara ataku. Następnie miało dojść do kłótni, a 16-latkę próbowała ratować wychowawczyni z nocnego dyżuru, która została ranna.