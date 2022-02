Atak na Ukrainę. Przerażające nagrania

Tuż po godz. 4 czasu polskiego Władimir Putin podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji wojskowej w Donbasie. Ogłosił to podczas pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tuż po zakończeniu orędzia w kilku miastach doszło do eksplozji. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności".