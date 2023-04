Atak Izraela w Strefie Gazy. Celem dron Hamasu

Izraelczycy zestrzelili drona nad Strefą Gazy. Agencja Associated Press udostępniła nagranie z momentu przechwycenia wrogiej maszyny. Do zdarzenia doszło w niedzielę 2 kwietnia. Na nagraniu widać, jak niezidentyfikowany obiekt porusza się nisko nad wodą, gdy w pewnym momencie dochodzi do uderzenia. Izraelski myśliwiec wystrzelił rakietę w kierunku wrogiego celu. Bezzałogowiec został zlikwidowany. Wojsko poinformowało o zestrzeleniu drona, który "wszedł krajową przestrzeń powietrzną bez zezwolenia", co zdecydowało o jego zniszczeniu. Kilka godzin później palestyńskie ugrupowanie bojowe Hamas przyznało się, że był to ich sprzęt, który w momencie zestrzelenia "brał udział w ćwiczeniach". Konflikt między Izraelem i bojownikami Hamasu trwa od lat. Palestyńczycy nie odpuszczają, dążąc do pełnej kontroli w Strefie Gazy. Chcą odzyskać tereny, które stracili w wyniku wojny z Izraelem w 1967 r.