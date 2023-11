Atak Izraela na szpital w Gazie. USA: "Nie daliśmy zielonego światła"

Dane wywiadu USA. "Hamas wykorzystuje szpitale"

We wtorek Kirby oznajmił dziennikarzom, że może potwierdzić, iż USA mają informacje z różnych źródeł wywiadowczych, iż "Hamas i Palestyński Islamski Dżihad wykorzystują niektóre szpitale w Strefie Gazy, w tym szpital Al-Szifa, oraz tunele pod nimi, by ukrywać się i wspierać swoje operacje wojskowe i by trzymać tam zakładników".