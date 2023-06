Atak chłodu w weekend. IMGW ostrzega, gdzie przymrozi

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami

Jak poinformował Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz IMGW, temperatura wyniesie od 1 st. C na północy do ok. 6 st. C na południowym wschodzie kraju. Ale na przeważającym obszarze Polski, zwłaszcza na północy i wschodzie, spodziewane są lokalne przygruntowe przymrozki.