Armenia chce interwencji Putina. "Bierność Rosji"

Górny Karabach znów ogniu

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) poinformował, że transport przez korytarz Chankendi-Khalfali-Turshsu jest znów możliwy, a pomoc humanitarna do Górskiego Karabachu trafia zarówno od strony Armenii, jak też Azerbejdżanu. Mimo to doszło do walk.