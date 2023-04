Apokaliptyczne słowa o Ziemi. "Trwa dominacja inwazyjnego ssaka"

Aktualna epoka geologiczna "cechuje się absolutną dominacją gatunku inwazyjnego, stałocieplnego ssaka, który nazywa się homo sapiens" - opisał sytuację naszej planety Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy Un Global Compact Network Poland. Gość programu "Newsroom" w Wirtualnej Polsce zaznaczył, że Ziemia ma 4,6 miliardów lat, a ludzie żyją na niej zaledwie od 300 tysięcy lat, a więc "gatunek człowieka jest tutaj absolutnie na chwilę". Specjalista postawił pytanie "czy sami sobie tej gałęzi, na której siedzimy, nie utniemy i czy my nie wymrzemy w ramach tej kolei losów różnych gatunków, których już nie ma". Dlatego ONZ apeluje, by "cywilizacja ludzka lepiej zarządzała zasobami, planetą, żeby ona dalej była gościnnym miejscem dla ludzi i innych gatunków". Wyszkowski za główny problem uznał rosnącą populację ludzi, która wkrótce ma wynieść jedenaście miliardów. To z kolei oznacza, że musi powstać więcej pól uprawnych, pastwisk, trzeba walczyć z globalnym kryzysem wody pitnej, której jest coraz mniej oraz ze zmniejszaniem się ilości lasów - co roku tracimy ok. 0,8 proc. lasów. "Teraz chodzi o to, by te procesy odwrócić " - powiedział rozmówca WP, wspominając o corocznie organizowanym w Krakowie "zegarze klimatycznym". W tym roku poświęcony jest on lasom i będzie pokazywał na konkretnych liczbach, jak szybko postępuje proces wylesiania. Najgorzej jest w trójkącie Malezja-Tajlandia -Tunezja. Ale jest też dobra wiadomość, bo w Polsce lesistość przyrasta o 2,5 procent. Jednak, jak zaznaczył Wyszkowski, "tych lasów potrzeba więcej, głównie chodzi o Afrykę, Azję południowo-wschodnią, Amerykę Północną oraz o zachodnią Europę. Trzeba walczyć o lasy".