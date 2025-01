- Minęło prawie pół roku, odkąd ludzie zostali wyrzuceni na ulicę w całkowitej niepewności. Nie mamy stałego miejsca zamieszkania, jesteśmy zmuszeni tułać się po punktach czasowego zakwaterowania i wynajmowanych mieszkaniach. Nasze dzieci zapominają, czym jest rodzinny dom. Nasi starcy umierają w punktach zakwaterowania na państwowych łóżkach - brzmi apel skierowany do gubernatora.

Mieszkanka dodała, że "do tej pory władze regionu nie chcą zauważać narastającego problemu, który powstał nie z naszej winy". - Sprawia to wrażenie, że nie jesteśmy potrzebni państwu, a rozwiązanie tych kwestii jest celowo opóźniane - odczytała kobieta.

W swoim apelu mieszkańcy przypomnieli, że Władimir Putin wcześniej oświadczył o braku problemów z finansowaniem obwodu kurskiego i podkreślał, że rozwiązywanie "żywotnych kwestii" należy do kompetencji władz regionalnych.

- Ale ciągle słyszymy: "Nie ma na was pieniędzy". Brakuje również decyzji w wielu naszych sprawach. Władza udaje, że nie wie, jakie problemy trapią ludzi. Ludzie mają już dość czekania. Potrzebujemy konkretnych rozwiązań we wszystkich palących kwestiach - podkreślili mieszkańcy w swoim apelu.

10 listopada 2024 roku, mieszkańcy Kurska również zwracali się do władz z żądaniami zapewnienia mieszkań, uznania faktu wojny i pociągnięcia do odpowiedzialności generałów, którzy dopuścili do wtargnięcia SZU w region.