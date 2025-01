"Demilitaryzacja" pod Kurskiem. Żołnierze nie mieli żadnych szans

Rosyjskie wojska nie przestają podejmować prób wypchnięcia jednostek Sił Obrony Ukrainy z terytorium obwodu kurskiego w Rosji. "Ataki szturmowe na pozycje ukraińskich żołnierzy odbywają się niemal codziennie. Wróg rzuca do walki piechotę wspieraną przez sprzęt pancerny" - czytamy w komunikacie wojsk desantowo-szturmowych.

"(Istnieje) stała komunikacja między wziętymi do niewoli żołnierzami północnokoreańskimi a śledczymi SBU. Słowa jeńców potwierdzają informacje wywiadowcze o przemieszczaniu tych żołnierzy na terytorium Rosji, szkoleniu (ich przez Rosjan) i całkowitej izolacji (tych) osób od (doniesień z zewnątrz) " - napisał Zełenski w Telegramie.

W filmie dołączonym do wpisu prezydenta jeden z jeńców z Korei Północnej zeznał, że kilku żołnierzy z tego kraju zostało przeszkolonych z obsługi rosyjskiego uzbrojenia.

Według jego słów, mężczyzna przybył do Rosji statkiem wraz z około setką rodaków, a następnie został przewieziony pociągiem na tereny objęte walkami. - Pamiętam, że był to prawdopodobnie rosyjski prom, ale nie wojskowy – służył tylko do transportu towarów. (...) Na pokładzie znajdowało się około 100 osób - opowiadał Koreańczyk z Północy.