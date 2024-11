Rosjanie wyszli na ulicę w Kursku. "Przyznajcie, że trwa wojna!"

"Był wyłom, wojska, które tam stały, zginęły"

- Żyjemy w trybie operacji kontrterrorystycznej (KTO), niestety to nie zależy od władzy. Władza nie napierała na wrogów przy granicy, to jest wojna. To nie jest pod kontrolą władz. Był wyłom, wojska, które tam stały, zginęły. Wierzcie mi, winni już zostali zatrzymani. Jeśli poczujecie ulgę, wojskowi, którzy dopuścili się [wyłomu], jeśli przeżyli, zostaną ukarani - mówił do tłumu.