"Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa" - przekazali śledczy w piśmie skierowanym do przewodniczącego klubu parlamentarnego Lewicy, Krzysztofa Gawkowskiego. To on zawiadomił m.in. śledczych o przebiegu głosowania, po którym opozycja mówiła o skandalu.

Zdaniem warszawskich prokuratorów marszałek Sejmu nie złamała prawa co do okoliczności "mającej znaczenie prawne w protokole z I posiedzenia Sejmu RP IX kadencji, poprzez uznanie, że został zgłoszony wniosek (...) o reasumpcję głosowania".

Anulowane głosowanie i decyzja prokuratury ws. marszałek Sejmu Elżbiety Witek

Burza rozpętała się, gdy sejmowe mikrofony wyłapały, jak tuż przed tą decyzją posłanka PiS Joanna Borowiak mówi: "trzeba anulować, bo my przegramy". Doszło do tego tuż po głosowaniu ws. powołania nowych członków do KRS. Chwilę potem Witek mówi do posłów: "Proszę państwa, jest prośba posłów Platformy Obywatelskiej, i tu, że nie działa, że państwo... ".