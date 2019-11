Elżbieta Witek anulowała głosowanie ws. KRS. "Bo Jarosław Kaczyński nie umiał zagłosować"

Grzegorz Braun zasugerował, że anulowanie głosowania ws. KRS było przestępstwem. Poseł Konfederacji stwierdził, że procedurę zatrzymano, bo Jarosław Kaczyński miał problem z obsłużeniem maszyny do głosowania. - Są małymi krętaczami - powiedział Braun.

- Mają siłę, ale jednocześnie będą małymi oszustami, małymi krętaczami - powiedział Braun w Radiu Plus. Poseł Konfederacji nie ma wątpliwości, że przy głosowaniu ws. kandydatów do KRS doszło do przestępstwa.