Głosowanie ws. KRS w nocy z czwartku na piątek wywołało zamieszanie, które skomentował Paweł Szefernaker. Wiceszef MSWiA przekonuje, że opozycja "robi z igły widły", oskarżając PiS o manipulację. Szefernaker zabrał też głos ws. karuzeli kandydatów PiS do TK.

Sejm był w nocy areną kłótni. Elżbieta Witek była oskarżana przez polityków opozycji o manipulację w głosowaniu ws. KRS. Paweł Szefernaker tłumaczył w na antenie Polskiego Radia, co działo się podczas głosowania.

- Był pewnego rodzaju chaos na sali, bo to nie było typowe głosowanie. Było sześciu kandydatów i trzeba było wybrać na tej maszynce kandydatów, na których się głosuje - powiedział wiceszef MSWiA.

Głosowanie ws. KRS. Paweł Szefernaker: opozycja robi z igły widły

Szefernaker stwierdził, że opozycja oskarżając PiS i marszałek Sejmu o manipulację "robi z igły widły". - Sami zgłaszali awarię urządzeń do głosowania. Nikt na sali nie wiedział, jakie były wyniki głosowania - powiedział polityk, podkreślając, że wola Sejmu "została odzwierciedlona w drugim głosowaniu".

Wiceszef MSWiA zabrał też głos ws. karuzeli kandydatów PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Choć najwięcej kontrowersji wzbudzały nazwiska Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, to trzecia kandydatura była aż dwa razy zmieniana przez PiS. Dlaczego? - Kiedy pojawiają się pewne okoliczności, dobrze jest móc do czasu wyboru taką kandydaturę wycofać. Ja tych okoliczności nie znam - dodał tajemniczo Szefernaker.