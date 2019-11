Głosowanie ws. KRS anulowane. "Elżbieta Witek manipuluje i oszukuje"

Stanisław Gawłowski oskarżył Elżbietę Witek o "manipulację i oszustwo" przy głosowaniu ws. kandydatów do KRS. Marszałek Sejmu anulowała głosowanie, choć nie przewiduje tego regulamin. "Źle się zaczyna ta kadencja" - napisał senator.

Głosowanie ws. KRS anulowane. "Witek manipuluje i oszukuje"

Głosowanie ws. KRS zostało anulowane, choć nie przewiduje tego regulamin. Posłowie co najmniej dwóch ugrupowań zgłaszali problemy z terminalem do głosowania. Elżbieta Borowczak z PiS przekonywała marszałek Sejmu, że głosowanie "trzeba anulować, bo przegramy".

Światło na decyzję Elżbiety Witek rzuca Grzegorz Braun. Poseł Konfederacji nie ma wątpliwości, że doszło do przestępstwa. Powód? Zdaniem Brauna, nieporadność Jarosława Kaczyńskiego i innych posłów, którzy nie umieli obsłużyć urządzenia do głosowania. Było on bardziej skomplikowane niż inne, bo trzeba było poprzeć lub odrzucić każdego z sześciu kandydatów do KRS.