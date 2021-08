Anty-LGBT w Małopolsce. Komisja Europejska stawia ultimatum

"Komisja Europejska powiadomiła właśnie Zarząd Woj. Małopolskiego, że do czasu uzyskania odp. na pismo z 14.07 w sprawie deklaracji anty-LGBT, wstrzymane są rozmowy nt. REACT-EU (to środki na służbę zdrowia i gospodarkę). Błagam kolegów radnych o opamiętanie!" - czytamy we wpisie Tomasza Urynowicza.