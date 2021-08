Kaja Godek chce zakazać parad równości. "Stop LGBT" trafiło do Sejmu

"Homoterroryzm". Kaja Godek chce delegalizacji parad równości

Do najważniejszych założeń projektu ustawy należy wprowadzenie zakazu organizowania marszów i parad równości. Członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina Krzysztof Kasprzak stwierdził, że są one "zagrożeniem dla Polski". - Jest to agenda pewnego ruchu, który w tym momencie w Europie przybiera już oblicze totalitarne. Jeżeli nie zahamujemy tego, no to będziemy mieli sytuację, że konserwatyści, ludzie prawi, rodzice będą skazywani na kolejne kary, na początku finansowe - mówił.