Wyrok TK w sprawie aborcji. Zdanie odrębne złożyło pięciu sędziów

Na stronie TK pojawiły się jednak informacje, że są sędziowie, którzy mają zdania odrębne co do jego uzasadnienia. Chodzi tu o sędziów Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego i Jarosława Wyrembaka.

Uzasadnienie wyroku TK. Pięć zdań odrębnych

Sędzia Kieres zaznaczył, że jest przeciwnikiem aborcji, jednak "Konstytucja zobowiązuje go do ochrony praw także osób niepodzielających jego poglądów". Według profesora podczas w sprawie nastąpiło kilka "istotnych uchybień proceduralnych". Sędzia Kieres ma również wątpliwości co do składu orzekającego i bezstronności dwójki sędziów.