Aborcja w Polsce. KO o wyroku Trybunału Konstytucyjnego: prowokacja ze strony Jarosława Kaczyńskiego

Aborcja w Polsce. Barbara Nowacka o wyroku TK: "To są dranie"

Na zwołanej konferencji prasowej obecna była także Barbara Nowacka. Posłanka KO w mocnych słowach odniosła się zarówno do samego wyroku, jak i sędziów zasadzających w TK. - To nie jest trybunał, to nie jest wyrok. To są dranie, którzy w najtrudniejszym momencie, jaki widziała historia współczesna Polski, po raz kolejny idą na wojnę z Polkami i zagrażają bezpieczeństwu ekonomicznemu i stabilności polskich rodzin - stwierdziła.

Trybunał Konstytucyjny. Kamila Gasiuk-Pihowicz o wyroku: zbiera tragiczne żniwo

Parlamentarzystka KO przekonywała, że nawet jeśli dojdzie do publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, to "będzie on obowiązywał tylko tak długo, jak długo będzie rządził PiS". - Mimo że ten pseudo wyrok nie obowiązuje formalnie, to on już w tym momencie zbiera naprawdę tragiczne żniwo. Trudno jest dzisiaj powiedzieć, jak wiele kobiet zostało zmuszonych do urodzenia śmiertelnie chorych dzieci. Wiemy jednak, że samo wydanie tego pseudo wyroku utrudniło dostęp do legalnej aborcji - mówiła Gasiuk-Pihowicz.