Antoni Macierewicz zostanie zdymisjonowany? Prezydent nalega

Od miesięcy minister obrony Antoni Macierewicz jest wymieniany w gronie osób, które mogą odejść z rządu. Jak nieoficjalnie ustalił "Super Express", prezydent Andrzej Duda przekonuje do zmiany szefa MON.



Nie jest tajemnicą, że stosunki pomiędzy prezydentem a szefem MON nie układają się wzorowo. Od miesięcy słychać o sporze wokół postępowania sprawdzającego wobec dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. Jarosława Kraszewskiego. Do tego dochodzi m.in. brak nominacji generalskich i wymiana listów, które wyciekały do mediów, pomiędzy MON a prezydentem.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego jego los, jak i innych ministrów, wyjaśni się po 6 stycznia. Jednak dymisja Antoniego Macierewicza nie jest pewna. "Gazeta Wyborcza" informowała, że nikt nie chce zastąpić obecnego szefa MON. Z ustaleń gazety wynika, że przymierzani do tej funkcji Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński nie są chętni do zmiany swoich stanowisk. Natomiast jeden z polityków PiS powiedział "Super Expressowi", że wygląda na to, iż Jarosław Kaczyński woli kontrolować konflikt szefa MON z prezydentem niż narażać się Antoniemu Macierewiczowi.