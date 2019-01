Antoni Macierewicz namówił o. Tadeusza Rydzyka. "Dla Bartka poruszy niebo i ziemię"

Były rzecznik MON Bartłomiej M. ma wsparcie z samej góry. Jego mentor Antoni Macierewicz namówił ojca Tadeusza Rydzyka, by poręczył za młodego podopiecznego. Dzisiaj odbywa się posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Bartłomieja M. i jego obrońcy liczą, że takie wsparcie osoby duchownej może pomóc.

Bartłomiej M. usłyszał we wtorek w prokuraturze m.in. zarzut powoływania się na wpływy w instytucji państwowej. Były rzecznik MON miał pośredniczyć w załatwieniu określonych spraw za 90 tys. złotych. Wraz z Agnieszką M. mieli też przekroczyć swoje uprawnienia jako urzędnicy, przez co Polska Grupa Zbrojeniowa miała stracić pół miliona złotych.

W obronie swojego podopiecznego stanął Antoni Macierewicz. W Telewizji Republika przekonywał, że wiele osób za niego ręczy. - Trudno im wyobrazić sobie, aby był on nieuczciwy. Rozmawiałem w tej sprawie m. in. z ojcem Tadeuszem Rydzykiem , który za niego poręczył – stwierdził były szef MON.

Telefon do Torunia

– Antoni stoi murem za Bartkiem. Poruszy niebo i ziemię, by nic mu się nie stało. Ma bardzo dobre relacje z ojcem Tadeuszem i bez problemu uzyskał wsparcie. Nie chce dopuścić do tego, by M. trafił na dłużej do aresztu – mówi nam polityk PiS bliski Macierewiczowi. I podkreśla, że M. wiele razy gościł w Toruniu, gdy Rydzyka odwiedzał Macierewicz.

Poręczenie w sądzie

Pieniądze zakonu

Bartłomiej M. bardzo pochlebnie wypowiadał się na temat ojca Rydzyka. - To jest kolejna osoba, która robi na mnie niesamowicie pozytywne wrażenie. Jest to człowiek, który jest strasznie atakowany, a robi wiele fantastycznych dzieł. Chociażby ta Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, na której mam zaszczyt studiować. W rankingach znajduje się naprawdę wysoko – mówił M. Wirtualnej Polsce. Współpracownik Macierewicza odniósł się też do informacji o bogactwie o. Rydzyka. - On jest w zakonie redemptorystów. Pieniądze, które posiada, nie są jego. To są pieniądze zakonu – przekonywał Bartłomiej M.