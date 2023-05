Ani 500 plus, ani "babciowe". Pieniądze nie wystarczą, a dzieci rodzi się coraz mniej

Mniej liczne pokolenia być może - w nieco egoistycznym ujęciu - mają lepiej. Skoro jest mniej rówieśników, to jest mniejsza konkurencja przy naborach do dobrej jakości szkół lub uczelni, a później mniejsza konkurencja na rynku pracy. Jednak z perspektywy państwa to dramatyczna informacja: nie ma tylu rąk do pracy, a jak nie ma pracownika, to nie ma podatnika oraz nie ma konsumenta.