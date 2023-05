Kolejny cud narodzin. W lubelskim szpitalu urodziły się trojaczki

– Żeby można było zabrać dzieci do domu muszą ważyć co najmniej 2 kilogramy. Powinny zostać zaszczepione przeciwko gruźlicy, ale też przeciwko innym chorobom. Trojaki zbliżają się już do tych terminów, bo kalendarz szczepień rozpoczyna się w 6. tygodniu życia. Poza tym dzieci muszą zacząć jeść samodzielnie przez smoczek lub z piersi. Obecnie są bowiem karmione przez zgłębnik – pokarm trafia prosto do żołądka. Odruch ssania, skoordynowanie ssania, połykania i oddychania, to jest proces, który wymaga dojrzewania układu nerwowego. Do tego więc muszą jeszcze dojrzeć i tego wszystkiego się nauczyć. Póki co opanowały samodzielne oddychanie bez wsparcia, choć okresowo potrzebują jeszcze tlenu w inkubatorach – tłumaczy dr n. med. Eulalia Majewska.