Andrzej Duda: "Postąpiono wobec mnie bardzo nieuczciwie"

Andrzej Duda: Wiceministrowie powinni zarabiać więcej

Andrzej Duda: Kosiniak mógł wygrać bardzo dużo

O swoich rywalach wyborczych prezydent wypowiadał się z szacunkiem. Szczególnie ciepłe słowa adresował do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prezydent zauważył, że gdyby wybory odbyły się 10 maja, to lider ludowców miałby szansę zostać szefem całej opozycji, a tak jego elektorat odpłynął do Rafała Trzaskowskiego. Duda zaznaczył, że do Kosiniaka zna z Krakowa, gdzie obaj panowie chodzili do tego samego liceum (choć w innych latach).