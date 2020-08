Zbigniew Ziobro o "prześladowaniu osób LGBT". "Byłbym pierwszym, który by się temu sprzeciwił"

- Polskie władze nie prześladują osób LGBT. Byłbym pierwszym, który by się temu sprzeciwił! Samorządy nie zgadzają się tylko na ofensywne działania tych środowisk, chcących narzucić swoją ideologię - zaznaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Zbigniew Ziobro.

Margot to osoba niebinarna - przedstawia się jako Małgorzata, choć pod względem formalno-prawnym określona jest jako Michał. W ocenie Ziobry działania "Margot" zostały dobrze udokumentowane na nagraniach. - Ten mężczyzna zatrzymał samochód, wyrzucił z niego kierowcę, pobił i jeszcze uczestniczył w przebiciu nożem opon - stwierdził minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro w rozmowie z dziennikiem podjął również temat końca kadencji RPO. Zapewnił, że niezależna kandydatka na to stanowisko Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nie uzyska jego poparcia. - W środowisku Zjednoczonej Prawicy jest wielu polityków, którzy mają predyspozycje do pełnienia tej funkcji, jak pan dr hab. Marcin Warchoł czy dr Marcin Romanowski - wyjaśnił.

Zaznaczył też, że Jarosław Gowin powinien wrócić do pełnienia funkcji wicepremiera, bo "taka jest wola partii, której przewodzi, i pozostali koalicjanci powinni to szanować". I zapewnił, że on sam nie zamierza kandydować w następnych wyborach prezydenckich.