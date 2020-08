Nowy Targ. Ksiądz pedofil skazany. Duchowny usłyszał wyrok

Nowy Targ. Ksiądz pedofil skazany. Jest wyrok dla duchownego

Decyzją sądu poza karą pozbawienia wolności Mariusz W. otrzymał również zakaz zbliżania na odległość nie mniejszą niż 5 metrów do pokrzywdzonych i zakaz kontaktowania się z nimi w jakiejkolwiek formie przez najbliższe siedem lat.

Przez kolejne 15 lat były wikariusz nie będzie mógł też zbliżać się do osób małoletnich na odległość mniejszą niż dwa metry.

Nowy Targ. Ksiądz pedofil skazany. Molestował dzieci na wycieczkach szkolnych

Mężczyzna od 2014 roku miał skrzywdzić co najmniej dziewięć dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat. Do molestowania dochodziło m.in. podczas wycieczek szkolnych.