Pedofilia w Kościele. Ksiądz oskarżony o molestowanie dwóch nastolatek

Molestowanie podczas "Wakacji z Bogiem i Maryją"

Ksiądz Piotr R. miał kontakt z nastolatkami, gdy był wikarym w parafii w Herbach (woj. śląskie), ale kiedy zatrzymała go policja pracował jako kapelan w szpitalu w Tarnowskich Górach. Pracując we wcześniejszej parafii organizował wyjazdy wakacyjne do Świnoujścia w ramach akcji "Wakacje z Bogiem i Maryją".

Właśnie podczas jednego z nich, według prokuratury, doszło do molestowania. Według śledczych pierwszą z nastolatek ksiądz wywiózł na plażę, gdzie ją rozebrał i masował. Druga z nich pracowała jako pomoc kuchenna. Podczas wypłaty wynagrodzenia za pracę duchowny pytał ją o doświadczenie seksualne, a następnie położył ją na łóżku i dotykał. Działo się to przez całą noc, ponieważ Piotr R. pozwolił wyjść dziewczynie z pokoju dopiero nad ranem. Następnie ksiądz powiedział, że ją przeprasza, jeśli czuje się skrzywdzona i dał jej 200 zł.

Ksiądz oskarżony o molestowanie. Sprawa ciągnęła się prawie 10 lat

Wszystko to działo się w 2011 r. Rodzice jednej z molestowanych dziewczyn zgłosili to do kurii w Gliwicach. Przeprowadziła ona postępowanie wewnętrzne, które zakończyło się ukaraniem księdza. Został on wysłany na rekolekcje pokutne, dostał zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą, a także karę finansową - 10 proc. swojego wynagrodzenia musiał oddać kurii. Mimo nałożenie tych kar, dopiero w 2018 r. zawiadomiła ona prokuraturę o tej sprawie. Ta zakończyła właśnie śledztwo skierowaniem aktu oskarżenie do sądu.