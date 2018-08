Andrzej Duda o krok od ważnej decyzji. Kancelaria Prezydenta wydała komunikat

O godz. 12.30 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wyda oświadczenie. Prezydent poinformuje o swojej decyzji ws. nowelizacji ordynacji do PE.

"Ogromnymi wątpliwościami" co do nowego prawa przegłosowanego przez PiS podzielił się wcześniej w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Zapowiadał, że "mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji" .

Nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącego ordynacji do PE pod koniec lipca przyjął bez poprawek Senat. Zakłada, że każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu. Obecnie w wyborach do PE najpierw ustala się ugrupowania, które w skali kraju, w jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym, osiągnęły próg wyborczy 5 proc. Następnie pomiędzy te ugrupowania rozdzielane są wszystkie polskie mandatu do PE - ponad 50. Potem mandaty te, które danemu ugrupowaniu przypadły w wyniku rozdziału mandatów w skali kraju, dzielone są między 13 list okręgowych tego ugrupowania.