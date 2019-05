Andrzej Duda: nasza przyszłość jest w Unii Europejskiej

Wszystkie sukcesy związane z naszym członkostwem w Unii Europejskiej są naszymi sukcesami, sukcesami Polaków - przekonuje prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem "nasza przyszłość jest w Unii Europejskiej".

- Bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej jest z całą pewnością pozytywny - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" prezydent Duda. Jego zdaniem jest to widoczne zwlaszcza w sferze gospodarczej. - Musimy sobie też jednak powiedzieć, że nie są to rzeczy, które zostały nam dane w prezencie - dodał.

Zdaniem prezydenta sukcesy Polaków w UE to efekt "naszej zaradności, przedsiębiorczości i pracowitości". - Żeby skorzystać z unijnych dotacji, trzeba przecież opracować projekt, a potem go zrealizować. W dodatku konieczny jest wkład własny. To, jak zmieniła się dziś Polska, jest więc nie tylko zasługą unijnych pieniędzy, ale także inicjatywy samorządowców, przedsiębiorców i wszystkich, którzy mieli dość odwagi i determinacji, aby po te środki sięgnąć. Wszystkie sukcesy związane z naszym członkostwem w Unii Europejskiej są naszymi sukcesami, sukcesami Polaków - tłumaczy Andrzej Duda.