Andrzej Duda na okładce "Faktu". Kolejne instytucje rezygnują z prenumeraty

Piątkowa okładka dziennika "Fakt" nadal wzbudza olbrzymie kontrowersje. Znalazł się na niej prezydent Andrzej Duda wraz z zapowiedzią tekstu o głośnej sprawie ułaskawienia mężczyzny skazanego za pedofilię. Odniósł się do niej sam prezydent mówiąc , że jest ona podła i może to być próba wpłynięcie Niemiec na wynik wyborów. Te słowa również spowodowały olbrzymia falę komentarzy, również w mediach zagranicznych.

Konsekwencją burzy medialnej w tej sprawie jest to, że wiele instytucji rezygnuje z prenumeraty tego dziennika. W piątek o takiej decyzji w swoim resorcie poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Poparł go wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "Zrobimy to samo. Nie prenumeruje się szamba" - napisał w mediach społecznościowych.