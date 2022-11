Andrzej Duda na czele rankingu zaufania. Donald Tusk z największą nieufnością

Zaufanie do Hołowni pozostaje na niezmiennym poziomie, natomiast 34 proc. badanych wyraziło nieufność względem lidera Polski 2050. Oznacza to, że jego notowania nie zmieniły się znacząco względem ubiegłego miesiąca. Natomiast premier Morawiecki może pochwalić się wzrostem zaufania o 4 pkt proc. w porównaniu do października. O 2 pkt proc. zmniejszył się natomiast odsetek badanych deklarujących w stosunku do niego nieufność.