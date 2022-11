"To prezes się popisał". Warszawa odpowiada Kaczyńskiemu

Jarosław Kaczyński: trochę żartuję

Głośno było też o słowach Kaczyńskiego ze spotkania w Ełku. - Nie jest to kwestia tylko materialna, to jest kwestia pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pań. Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie - oświadczył. - Ale jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - zaznaczył na koniec tego wątku.