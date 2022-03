Andrzej Duda: ''Imperium zła'' nigdy nie odeszło do historii. Ukraińskie miasta nie mogą podzielić losu zburzonej Warszawy

"Imperium zła" nigdy nie odeszło do historii

Prezydent mówił, że Władimir Putin, wywołując tę okrutną wojnę, odwołał się wprost do dziedzictwa Związku Sowieckiego. - Do tego ''Imperium zła'' jak kiedyś nazwał je amerykański prezydent i wielki przyjaciel Polski Ronald Reagan. To, co Rosja robi w Ukrainie, pokazuje, że to ''Imperium zła'' nigdy nie odeszło do historii i dzisiaj kolejny raz pokazuje swoje najgorsze oblicze - dodał.