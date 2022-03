Inwazja Rosji. Zełenski: "Ukraina osiągnęła punkt zwrotny w wojnie"

Jak się okazuje, chce to umożliwić Władimir Putin. - Jeśli widzisz, że są tacy ludzie, którzy chcą z własnej woli, nie dla pieniędzy, przyjść z pomocą ludziom mieszkającym w Donbasie, to musimy dać im to, czego chcą i pomóc im dostać się do strefy konfliktu - cytuje słowa Władimira Putina agencja Reutera.