Trwa polowanie Rosjan na Zełenskiego. "Przeprowadzili kilkanaście prób zabicia go"

Wojna w Ukrainie. Szef CIA: czeka nas kilka paskudnych tygodni

- Prezydent Rosji Władimir Putin jest "zdeterminowany, by zdominować i kontrolować Ukrainę" i rozpoczął wojnę w oparciu o zestaw założeń, które doprowadziły go do przekonania, że Rosja wygra ten konflikt - ostrzegał we wtorek dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns.